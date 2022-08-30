На въезде в Екатеринбург образовалась большая пробка

Длина пробки превышает 10 километров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 30 августа на въезде в Екатеринбург со стороны Тюменского тракта скопилась огромная пробка. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Зато образовался на дублере Сибирского тракта. Длина пробки превышает 10 километров.

Движение в сторону Екатеринбурга сужено до одной полосы. Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

По данным ФКУ «Уралуправтодор», на 14 километре Тюменского тракта идут дорожные работы. Движение в сторону Екатеринбурга сужено до одной полосы.

Ранее, 18 мая 2022 года, на въезде в Екатеринбург с Московского тракта скопилась пробка. На участке шли дорожные работы. Также на Московском тракте в тот день произошло жуткая авария. Там фура врезалась в «КАМАЗ», а тот отлетел на рабочих. В ДТП есть пострадавшие.