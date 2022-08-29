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Общество29 августа 2022 9:06

Евгений Куйвашев анонсировал новые меры поддержки пенсионеров

Губернатор сделал заявление на фестивале в Новоуральске
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Губернатор в Новоуральске Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор в Новоуральске Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал новые меры поддержки пенсионеров. Речь идет о программе путешествий «Золотое кольцо Урала», включающей бесплатные экскурсии с транспортом и медсопровождением, а также системе скидок, которые будут действовать в продуктовых и хозяйственных магазинах.

- Мне хочется, чтобы пенсия стала временем, которое пожилые люди могли бы посвятить себе после десятилетий труда, - рассказал глава региона. - Программа путешествий по Уралу - это возможность для пенсионеров увидеть новые красоты, завести знакомства.

Отметим, что о новых мерах поддержки Евгений Куйвашев сообщил в День пенсионера на фестивале «Новоуральское долголетие». Там он побывал во время поездки в Новоуральск.