Мэрия Екатеринбурга разрешила реконструировать мечеть на улице Репина

Участок входит в общественно-деловую зону местного значения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мусульманской общине разрешили реконструировать мечеть на улице Репина в Екатеринбурге. Такое постановление подписал мэр Алексей Орлов.

В документе участку площадью 3,5 тысячи квадратных метров присваивается статус «религиозное использование». Без него проводить работы было нельзя. Участок входит в общественно-деловую зону местного значения.

Ранее Госэкспертиза выдала положительное заключение по проекту реконструкции площади у Драмтеатра в Екатеринбурге. Работы будут идти в несколько этапов. Сначала снесут подпорную стенку между нижним и верхним ярусом набережной и сделают новую. После отремонтируют фонтан.