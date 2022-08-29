Мэрия Екатеринбурга разрешила реконструировать мечеть на улице Репина

Участок входит в общественно-деловую зону местного значения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мусульманской общине разрешили реконструировать мечеть на улице Репина в Екатеринбурге. Такое постановление подписал мэр Алексей Орлов.
В документе участку площадью 3,5 тысячи квадратных метров присваивается статус «религиозное использование». Без него проводить работы было нельзя. Участок входит в общественно-деловую зону местного значения.
Ранее Госэкспертиза выдала положительное заключение по проекту реконструкции площади у Драмтеатра в Екатеринбурге. Работы будут идти в несколько этапов. Сначала снесут подпорную стенку между нижним и верхним ярусом набережной и сделают новую. После отремонтируют фонтан.