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Общество29 августа 2022 6:18

Мэрия Екатеринбурга разрешила реконструировать мечеть на улице Репина

Земле присвоили статус «религиозное использование»
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Участок входит в общественно-деловую зону местного значения

Участок входит в общественно-деловую зону местного значения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мусульманской общине разрешили реконструировать мечеть на улице Репина в Екатеринбурге. Такое постановление подписал мэр Алексей Орлов.

В документе участку площадью 3,5 тысячи квадратных метров присваивается статус «религиозное использование». Без него проводить работы было нельзя. Участок входит в общественно-деловую зону местного значения.

Ранее Госэкспертиза выдала положительное заключение по проекту реконструкции площади у Драмтеатра в Екатеринбурге. Работы будут идти в несколько этапов. Сначала снесут подпорную стенку между нижним и верхним ярусом набережной и сделают новую. После отремонтируют фонтан.