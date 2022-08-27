В Екатеринбурге задержали еще одного курьера мошенников, обманывающих пенсионеров

Молодой человек признал вину и раскаялся Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские задержали 21-летнего курьера мошенников, обманывающего пенсионеров по схеме «родственник попал в ДТП». По версии следствия он причастен к краже около 200 тысяч рублей у дедушки с Уралмаша и 180 тысяч у пожилого жителя Первоуральска. Молодой человек признался полицейским, что предложение заработать таким образом получил в соцсетях.

- По его словам, чтобы потерпевшие пенсионеры его не узнали, для конспирации по указанию неизвестных «работодателей» он использовал медицинскую маску и сменную одежду. Однако попытка избежать таким образом наказания не увенчалась успехом, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Молодой человек признал вину и раскаялся. На него завели уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские считают, что им известно не обо всех случаях обмана пенсионером подозреваемых и просят пострадавших, узнавших молодого человека, сообщить в полицию по телефонам: (343)294-14-94 или 102 (02).

В полиции Екатеринбурга в очередной раз призывают горожан не пускать посторонних в дом и при подозрительных звонках от «родственников» с просьбой передать неизвестным деньги сообщать о них близким и проверять информацию, переданную по телефону.