На месте аварии работали сотрудники МЧС Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Стали известны подробности жуткой аварии на Уралмаше, которая произошла утром, 27 августа. Водитель и две пассажирки Ford Focus, загоревшегося после столкновения со столбом освещения в Екатеринбурге, были пьяны. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в городском отделении пропаганды ГИБДД.

- В 6:20 водитель 1986 года рождения управляя автомобилем Ford Focus двигался по Донбасской со стороны Кировоградской в сторону бульвара Культуры не справился с управлением и совершил наезд на столб освещения, - рассказали в ГИБДД.

Водитель, 36-летняя и 29-летняя девушки пассажирки получили различные травмы. Их доставили в 23 ГКБ.

На видео, опубликованном в группе «ВКонаткте» «Инцидент Екатеринбург» видно, что от удара верхняя часть фонарного столба отломилась и упала рядом с машиной. Судя по всему, одна из девушек пострадала сильнее второй пассажирки - на кадрах видно, что она лежит на асфальте. Водитель и ее подруга при этом сидят рядом.