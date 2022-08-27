В Екатеринбурге ВАЗ наехал на мальчика, выбежавшего на дорогу за мячом

Мальчик неожиданно выбежал на проезжую часть Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге вечером, 26 августа, ВАЗ наехал на девятилетнего мальчика. ДТП произошло на Трактовой, 10.

- По предварительной информации водитель управляя автомобилем «ВАЗ 21140» двигаясь по ул. Трактовая со стороны ул. Опытная в сторону ул. Реактивная допустил наезд на пешехода, который выбежал за мячом на проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства в неустановленном месте, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

С сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной грудной клетки, ссадинами и гематомами ребенка доставили в 9 детскую больницу.

По данным ГИБДД, мальчик выбежал с остановки, где ждал автобус, чтобы поехать на секцию по футболу.

За рулет отечественной легковушки находился 22-летний мужчина. Он был трезв. За нарушения ПДД от привлекался к ответственности семь раз.

Полиция передаст информацию о ДТП с ребенком в подразделение по делам несовершеннолетних Октябрьского района.

В ГИБДД напоминают о необходимости ежедневно напоминать детям правила безопасного поведения на дороге. В том числе об опасности игр рядом с проезжей частью.