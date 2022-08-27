На подозреваемого в убийстве завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Николо-Павловском под Нижним Тагилом подростки убили мужчину. Об этом сообщает АН «Между строк». Все произошло 24 августа возле дома на Юбилейной, 17.

По данным издания, мужчина выглянул из окна и попросил шумную компанию подростков, отдыхавшую во дворе, вести себя потише. Затем он вышел из дома и начал ругаться с парнями. Один из молодых людей сильно толкнул мужчину. Упав, он ударился головой и скончался. Подростки сбежали, но полицейские быстро нашли их, посмотрев камеры наблюдения.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель следственного отдела по Пригородному району Вадим Белкин, возбуждено уголовное дело по статье 111 части 4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

-Допрошены родственники, свидетели происшествия, лицо, совершившее преступление, было установлено и допрошено, - сообщил Вадим Белкин.

Подозреваемый по решению суда находится под домашним арестом.