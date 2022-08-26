«Титановая долина» строит ангар для испытаний авиатехники

Здание появится до 20 октября 2022 года на «Уктусе». Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На территории особой экономической зоны «Титановая долина» приступили к строительству ангара для испытаний авиатехники на площади 1,9 тысяч квадратных метров. По данным Департамента информационной политики, здание появится до 20 октября 2022 года на «Уктусе».

- В новых производственных цехах будут собирать модели отечественной авиатехники – легкий многоцелевой самолет ЛМС «Байкал» и турбовинтовой региональный самолета ТВРС-44 «Ладога», - рассказали в региональном ДИПе.

На новой площадке планируют создать 1,2 тысячи рабочих мест. Объем инвестиций составит 722 миллиона рублей.

На сегодняшний день здесь трудятся 940 специалистов. Они собирают локализованные версии самолетов L-410 и Diamond DA-42T.