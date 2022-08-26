Как на Урале работает единственный храм без стен

Храм используют всего два раза в год. Фото: сайт Боголюбского женского монастыря

В селе Сарсы Вторые недалеко от Красноуфимска Свердловской области есть Боголюбский женский монастырь, возле которого на горе устроен единственный в регионе храм без стен с летним алтарем.

Алтарь на горе построили летом 2015 года, а в ноябре того же года открыли обитель и возвели в сан игумении первую настоятельницу монахиню Питириму (Лисицыну).

До этого момента на горе для проведения богослужений устанавливали палатку. Алтарь расположен вблизи с местом, где 120 лет назад находился храм Боголюбского женского монастыря, который восстанавливается на протяжении последних 20 лет. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

- Рядом бьет освященный источник, к которому приходили даже в советское время. Люди знали, что всего несколько дней в году он наполняется водой, в ноябре перед престольным праздником, - рассказывает насельница обители Надежда.

Храм без стен используют всего два раза в год. У подножья горы расположены ночлег для паломников, купальня, трапезная и часовня с колокольней.

Сейчас в монастыре сейчас проживают восемь монахинь.