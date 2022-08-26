На территорию области поступили вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область привезли более 800 тысяч доз вакцины против гриппа. До 1 ноября планируется привить не менее 65% жителей региона. Такой охват населения, уверены медики, поможет противостоять росту заболеваемости.

- Особое внимание будет уделено детям и подросткам, беременным женщинам, жителям старше 60 лет, лицам с хроническими заболеваниями и представителям отдельных профессий: медработникам и педагогам, представителям коммунальных предприятий, торговли, социальной сферы, - отметили в департаменте информполитики.

Сейчас на территорию области поступили вакцина «Совигрипп», которой прививают взрослых и «Ультрикс Квадри», используемую для вакцинации детей и беременных женщин. Обе вакцины инактивированные, то есть в них не содержится живого вируса, и они не могут вызвать респираторное заболевание. В их состав при этом входят актуальные штаммы вирусов гриппа, которые рекомендованы ВОЗ.