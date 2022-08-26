На Урале вынесли приговор женщине, зарезавшей мужа за пьянство

Женщина вину в преступлении признала частично Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале вынесли приговор женщине, зарезавшей мужа. Трагедия произошла 6 декабря 2021 года в Первоуральском городском округе. Гедения Магафурова в тот день пыталась вызволить мужа от его товарища. Но мужчины выпивали и не хотели прекращать застолье, поэтому друг супруга вытолкнул женщину из своей квартиры и она пошла ждать мужа дома.

- Позже ее супруг вернулся домой, упал на пороге. Магафурова устроила ссору с мужем из-за его состояния, а так же из-за того, что не заступился за нее, когда его друг выгонял ее из своего дома, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. - В ходе ссоры супруг нанес несколько ударов Магафуровой по голове и отвернулся к двери.

После этого жена взяла в руки кухонный нож и нанесла супругу несколько колото-резаных ранений в область грудной клетки. Мужчину доставили в городскую больницу, но на следующий день он скончался.

Женщина вину в преступлении признала частично. Гедению Магафурову признали виновной по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорили к пяти годам исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.