Проект памятника Святой Екатерины заморозили на неопределенный срок

Фото: телеграм-канал Виктора Тестова

Установку памятника Святой Екатерины в Екатеринбурге отложили на неопределенный срок. Изначально объект планировалось создать к 300-летию города вместе с комплексом со строительством Храма Святой Екатерины.

- В настоящее время установка памятника Святой Екатерине не планируется, поскольку строительство сооружения отложено на неопределенный срок, - подтвердили «КП Екатеринбург» в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Ранее в гордуме заявляли, что проект памятника уже разработан. вице-спикер гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов предложил создать монумент за счет пожертвований неравнодушных жителей уральской столицы.

Также до сих пор не стартовало строительство Храма Святой Екатерины. Место для него было выбрано еще в 2019 году, но работы все еще не начались. Митрополит Евгений Кульберг в прошлом году считал, что возвести храм не получается из-за большого количество проблем в обществе. По этой причине средства уходят на закупку карет скорой помощи и других необходимых вещей.