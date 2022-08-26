В Екатеринбурге хулиганы разбили стекла иномарок на парковке

Экспертам предстоит выяснить, чем были нанесены повреждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, в ночь на 26 августа, хулиганы повредили три автомобиля припаркованных на улице 8 Марта, 190. У трех дорогих иномарок Volkswagen Golf, Land Cruiser Prado и Audi были разбиты стекла. Об этом сообщает E1.

Помимо автомобилей, некоторые балконы в доме также пострадали из-за хулиганов.

- Расстреляли три машины. Вокруг были рассыпаны стекла оконные. Скорее всего, стреляли и по балконам нашего дома. Также под домом видно, что рассыпаны оконные стекла, - передает жительница дома порталу Е1.

Теперь ночных хулиганов будут искать полицейские. По предварительным данным, оружия у них не было.

- Информация о повреждении автомобилей на парковке на улице 8 Марта поступила в отдел полиции №12 от охранника. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Осмотр показал, что информация об использовании оружия в ходе инцидента является преждевременной. Проверка продолжается, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городской полиции.

В коммунальной службе «Территория-Юг» рассказали о произошедшем на парковке. Как уточняется, охранники дома смотрели за территорией с 21:30 вечера, до 05:00 утра.

- Охрана, 25 августа, обнаружила разбитые боковые стекла на трех автомобилях. Из-за этого вызвали охрану и полицию. В течение всего времени сотрудники охраны дома находились на месте происшествия. В пятницу, 26 августа сотрудники «Территории» отсмотрели записи видеокамер, но не обнаружили в момент происшествия людей рядом с поврежденными автомобилями, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе управляющей компании.