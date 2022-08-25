В Нижнем Тагиле до конца августа закроют улицу Гвардейская

Предприятие «Тагилэнерго» установит необходимые дорожные знаки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле с 26 по 31 августа закроют улицу Гвардейская. По данным постановления городской мэрии, от улицы Попова до улицы Индивидуальная пройдут ремонтные работы теплотрассы. Предприятие «Тагилэнерго» установит необходимые дорожные знаки.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге с 25 по 28 августа изменят схему движения автобусов № 05, 012, 37, 083 и 030. Также на это время отменят троллейбусы № 11 и 14.

На четыре дня автобусы № 05, 012, 37 и 083 будут курсировать в сторону центра в объезд по улицам 8 Марта и Шварца, а в обратном направлении по улицам Фучика и 8 Марта. Маршрутку № 030 направят в объезд по улицам 8 Марта, Большакова, Чапаева, Фрунзе, а затем по обычному маршруту.