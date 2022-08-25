Под Асбестом в ДТП во время дождя погиб мужчина

В Range Rover на пассажирском сидении сидел 6-летний мальчик. Фото: ГИБДД Свердловской области

На трассе Белоярский-Асбест произошло смертельное ДТП. Как сообщает ГИБДД Свердловской области, 25 августа в 18:00 женщина за рулем Range Rover не справилась с управлением во время дождя, выехала на «встречку» и столкнулась с Mitsubishi Lancer.

- В результате аварии 26-летний водитель Mitsubishi Lancer погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель кроссовера в аварии не пострадала, - рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В момент аварии женщина была трезвая. Фото: ГИБДД Свердловской области

В Range Rover на пассажирском сидении находился 6-летний мальчик. Он получил рваные раны головы. Женщина, управляющая иномаркой, была трезвая. По факту ДТП сотрудники МО МВД России «Заречный» проводят проверку.