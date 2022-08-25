В Екатеринбурге прокуратура восстановила на работе гинеколога, уволенного из-за неисполнения обязанностей

Служебная проверка в отношении работника была проведена ненадлежащим образом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура восстановила на работе в ГКБ №14 акушера - гинеколога, уволенного из-за неисполнения обязанностей. Сотрудник ведомства принял участие в рассмотрении судом гражданского дела.

- В ходе рассмотрения в суде гражданского дела установлено, что истец был уволен в мае 2022 года на основании п. 5 ч.1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Прокурор указал в суде, что служебная проверка в отношении работника проведена ненадлежащим образом, доказательства вины работника отсутствуют, следовательно, была нарушена процедура увольнения работника.

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга удовлетворил иск, восстановив медика в ранее занимаемой должности, признав приказ об увольнении незаконным. Кроме того, суд взыскал с работодателя в пользу гинеколога заработную плату за время вынужденного прогула в размере свыше 120 тысяч рублей.