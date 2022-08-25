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Происшествия25 августа 2022 8:11

Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки выросла на треть

В регионе лес горит в 12 местах
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Леса в Свердловской области продолжают гореть

Леса в Свердловской области продолжают гореть

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки по состоянию на 25 августа 2022 года площадь лесных пожаров в Свердловской области достигла 85 га, всего в регионе зарегистрировано 12 очагов возгораний. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На землях лесного фонда региона зафиксировано 6 пожаров на общей площади в 61 га, еще один пожар, площадью в 7 га действует в землях иных категорий в Березовском городском округе.

Пять пожаров зарегистрированы на площади в 17 га в территориальных границах Екатеринбурга.