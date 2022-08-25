На старинную усадьбу в центре Екатеринбурга потратят 94 миллиона рублей

Дом детского творчества отреставрируют за полтора года. Фото: сервис Яндекс.Карта

На сохранение усадьбы «Дом Харитонова» на Карла Либкнехта потратят 94 миллиона рублей. В агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры в Москве решили отреставрировать старинную усадьбу в центре Екатеринбурга. Информация появилась на сайте Госзакупок.

«Объект закупки: Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом Харитонова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург ул. Карла Либкнехта, д. 44», - указывается в проектной документации.

Точная сумма, выделенная на сохранение объекта - 94 794 915 рублей. Деньги пойдут на замену и реставрацию кровли и фасадов всех корпусов усадьбы. Сейчас на Госзакупках ищут подрядчика. Завершить реставрационные работы планируют к апрелю 2024 года.

До этого также на портале недавно появилась информация о капитальном ремонте спортивной школы на Сакко и Ванцетти. На ее улучшение в администрации Екатеринбурга выделили гораздо меньшую стоимость. На ремонт готовы потратить 19 миллионов рублей.