Глава Екатеринбургской епархии рассказал об убитом в Домодедове настоятеле храма Николая Чудотворца

Погибшему было 59 лет Фото: telegram-канал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения

Глава Екатеринбургской епархии митрополит Евгений рассказал об убитом в Домодедове 24 августа настоятеле храма Николая Чудотворца 59-летнем Сергее Лопухове. По его словам священник был убит ножом на пороге Никольского храма в селе Домодедово, возрождению которого отдал 25 лет.

- Когда-то я учил информатике и Закону Божию его дочерей, - вспоминает в telegram-канале Евгений Кульберг. - А он сам педагог по образованию, и его особым попечением была приходская Воскресная школа. Мне кажется - уникальная. В ней действуют курсы подготовки к общеобразовательной школе. Чуть ли не единственная в России логопедическая группа при храме... Вечная тебе память, брат мой!

Он также отметил, что нельзя представить, сколько еще интересных идей мог бы воплотить талантливый педагог и заботливый пастырь и добавил, что верит, что начатое им дело будет жить и развиваться.

Отметим, что по данным подмосковной прокуратуры, трагедия произошла 24 августа примерно в девять утра: с ножом на настоятеля храма напал преподаватель воскресной школы. Он нанес ему около десятка ударов. Также мужчина поджег один из кабинетов церкви. Сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.