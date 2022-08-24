В Екатеринбурге полиция разыскивает пропавшего 10-летнего школьника

С собой у школьника был черный портфель. Фото: поисковой отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге волонтеры и полицейские ищут пропавшего Файзрахманова Руслана. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», 10-летний мальчик 24 августа вышел из дома в Чкаловском районе Екатеринбурга и пропал.

В этот день он был одет в черную панаму, черную футболку, черные шорты с зелеными элементами и черные кроссовки. С собой у школьника был черный портфель с эмблемой «NIKE».

Особые приметы:

Рост: 150 сантиметров

Телосложение: худощавое

Цвет волос: русый

Цвет глаз: карий

Розыском пропавшего занимается отдел полиции №12. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефонам 8(343)356-42-12, 102 (02) или инфоргу поиска Наталии (Лиса) 8-900-044-02-20.