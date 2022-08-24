На Свердловской киностудии снимут семь новых фильмов

Киностудия получила поддержку министерства культуры России на съемку семи новых фильмов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская киностудия получила поддержку министерства культуры России на съемку семи новых фильмов. Пре-продакшн картин начнется уже этой осенью. В список проектов вошли игровые полнометражные фильмы, документальное кино, три «короткометражки», а также анимационная лента.

- Теперь в производстве 10 картин - это с учетом полнометражного игрового фильма «Сломя голову». Кроме этого, в производстве находится полнометражный неигровой фильм о Екатеринбурге «Код города», который снимают сами жители, а помогает им команда кинематографистов, - рассказали в пресс-службе Свердловской киностудии.

Ранее стало известно, что создатели игровых фильмов «Vivа, небо!» и «Втроем», которые сняты на Свердловской киностудии, представили их на питчингах Министерства культуры РФ.

- Вместе мы работали над «Vivа, небо!» и «Втроем» почти год. Очень надеемся на то, что наши фильмы получат поддержку, - рассказывали «КП-Екатеринбург» сами создатели кинолент.