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Общество24 августа 2022 14:19

На Свердловской киностудии снимут семь новых фильмов

Пре-продакшн картин начнется уже этой осенью
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Киностудия получила поддержку министерства культуры России на съемку семи новых фильмов

Киностудия получила поддержку министерства культуры России на съемку семи новых фильмов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская киностудия получила поддержку министерства культуры России на съемку семи новых фильмов. Пре-продакшн картин начнется уже этой осенью. В список проектов вошли игровые полнометражные фильмы, документальное кино, три «короткометражки», а также анимационная лента.

- Теперь в производстве 10 картин - это с учетом полнометражного игрового фильма «Сломя голову». Кроме этого, в производстве находится полнометражный неигровой фильм о Екатеринбурге «Код города», который снимают сами жители, а помогает им команда кинематографистов, - рассказали в пресс-службе Свердловской киностудии.

Ранее стало известно, что создатели игровых фильмов «Vivа, небо!» и «Втроем», которые сняты на Свердловской киностудии, представили их на питчингах Министерства культуры РФ.

- Вместе мы работали над «Vivа, небо!» и «Втроем» почти год. Очень надеемся на то, что наши фильмы получат поддержку, - рассказывали «КП-Екатеринбург» сами создатели кинолент.