Женщина пыталась пронести в себе наркотики в уральскую колонию

Известно, что гражданка приехала к осужденному из Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина пыталась пронести в себе наркотики в исправительную колонию № 52 в Камышловском районе. Она планировала отдать их осужденному за кражу, к которому ехала на длительное свидание. Об этом сообщает ГУФССП по Свердловской области.

- В естественной полости тела женщины были обнаружены и изъяты шприц и пакетик с наркотическим веществом мефедрон массой 1,56 грамма, - говорится в сообщении.

На женщину завели уголовное дело за покушение на сбыт. Известно, что гражданка приехала к осужденному из Екатеринбурга.

Ранее, в январе 2022 года, в исправительную колонию № 52 пытались передать посылку с наркотиками. Запрещенные вещества были спрятаны в конфетах «Барбарис».