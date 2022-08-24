В Екатеринбурге на четыре дня изменят маршруты автобусов

С 25 по 28 августа отменят троллейбусы № 11 и 14 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 25 по 28 августа изменят схему движения автобусов № 05, 012, 37, 083 и 030. Также на это время отменят троллейбусы № 11 и 14. Об этом сообщает мэрия.

- Специалисты ЕМУП «Гортранс» внесут изменения в маршруты некоторых автобусов из-за ограничения движения по перекрестку улиц Степана Разина и Щорса, - говорится в сообщении.

На четыре дня автобусы № 05, 012, 37 и 083 будут курсировать в сторону центра в объезд по улицам 8 Марта и Шварца, а в обратном направлении по улицам Фучика и 8 Марта. Маршрутку № 030 направят в объезд по улицам 8 Марта, Большакова, Чапаева, Фрунзе, а затем по обычному маршруту.

В маршрутах временно отменят остановки «Саввы Белых», «Авиационная», «Щорса» и «Автовокзал». При этом остановку «Большакова» на улице 8 Марта перенесут на улицу Большакова, остановку «Фрунзе» - на Белинского, а остановку «Автовокзал» – на улицу 8 Марта.

Кроме того, временно общественный транспорт будет высаживать пассажиров на остановках «Музей Бажова», «Трамвайный парк», «Южная», «Автовокзал (ТЦ Мегаполис)» на улице 8 Марта в направлении улицы Щорса, а также «Самоцветный бульвар», «Бульвар Малахова» и «ТЦ Дирижабль» на улице Шварца.