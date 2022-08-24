Жительница Екатеринбурга пожаловалась на рой крылатых муравьев

Эти насекомые относятся к земляным муравьям вида «Мирмики». Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Жительница Нижнего Тагила Екатерина заметила на участке рядом с домом рой крылатых муравьев. Они облепили ее машину. О нашествии насекомых девушка рассказала «КП-Екатеринбург».

- Прошел дождь. На местах, где плитка, там прямо рой крылатых муравьев. При этом у соседей их нет. Насекомые совсем небольшие – 3-4 миллиметра. Они и машину облепили, и ползают, и летают, - пожаловалась Екатерина.

Старший инженер или энтомолог Института экологии растений и животных УрО РАН Галина Замшина объяснила «КП-Екатеринбург», что это за насекомые. Она назвала появление муравьев с крылышками обычным явлением, которое происходит каждый год в августе. Эти насекомые относятся к земляным муравьям вида «Мирмики».

- Как правило, лет у муравьев происходит синхронно на больших территориях. Крылья им необходимы для поиска особей противоположного пола, а самке - для поиска места будущего муравейника, - рассказала ученый.

При этом позже муравьи теряют свои крылья.