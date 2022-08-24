На Уктусе из окна многоэтажки выпал мужчина

На место выезжали сотрудники полиции и скорой Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уктусе из окна многоэтажки вечером, 23 августа, выпал мужчина. Все произошло на Рощинской, 44.

- Соседи говорят, что там что-то с девушкой его нечисто. Ее вчера всю зареванную привели к трупу. С 13 этажа упал, - рассказали «КП-Екатеринбург» местные жители.

По словам очевидцев, на месте работали сотрудники скорой помощи и полиции. Тело мужчины накрыли четным пакетом и увезли.

На момент публикации материала комментарий СК по Свердловской области получить не удалось.