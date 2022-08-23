В Югре тушат 23 лесных пожара

Леса в Югре продолжают гореть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Югре по состоянию на 23 августа 2022 года спасатели тушат 23 лесных пожаров, которые бушуют в Октябрьском, Березовском и Советском районах. Об этом сообщает информационный портал ugra-news.ru.

Площадь, пройденная пожарами, возросла по сравнению с предыдущими сутками на 306,9 га. Три возгорания на общей площади 47 га спасателям удалось локализовать. С огнем ведут борьбу 276 специалистов Авиалесохраны.

К борьбе с лесными пожарами в ХМАО привлекли 12 самолетов и вертолетов. Сейчас в регионе действует особый противопожарный режим, согласно которому здесь ограничено посещение лесных массивов.

О природном пожаре в Югре можно сообщить по телефонам:

1. Прямая линия лесной охраны 8 800 100 94 00

2. Диспетчер Авиалесохраны региона 8 3467 33 15 46

3. Служба экстренного реагирования 112.