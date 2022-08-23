На Урале перед началом учебного года в два раза вырос спрос на преподавателей

Средняя зарплата учителя на Урале составляет 45 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области к концу августа спрос на учителей вырос в два раза в сравнении с началом месяца. Об этом сообщает сервис HeadHunter.ru.

- Сегодня в регионе открыто около 400 вакансий для преподавателей – это предложения не только от классических образовательных учреждений, но и от онлайн-школ, организаций из сферы дополнительного образования и различных курсов, в том числе, творческих, - говорится в сообщении.

При этом средняя зарплата составляет 45 тысяч рублей. Некоторые вакансии для учителей предполагают переезд в другие страны. Например, в Свердловской области ищут преподавателя английского языка, который переедет во Вьетнам. Кандидату обещают платить от 1,3 до 2,5 тысячи долларов до вычета налогов. У соискателя должно быть высшее образование и знание английского на уровне от В1 и выше.

Кроме того, на Урале ищут учителя начальных классов в русскую общеобразовательную школу в монгольском городе Эрдэнэт. Кандидату обещают платить от 75 тысяч рублей. От кандидата ждут опыт работы от 10 лет.