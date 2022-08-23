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Общество23 августа 2022 7:07

Анатолий Вассерман поддержал идею создания Берия Центра

В противовес Ельцин Центру
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Музей Берии предложили создать в Новоуральске

Музей Берии предложили создать в Новоуральске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области общественники выступили с предложением создать Берия Центр в противовес Ельцин Центру. Такую идею выдвинул активист Вадим Аверьянов. Идею поддержали депутаты Госдумы Андрея Альшевских и Анатолий Вассерман. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

По словам Альшевских, инициатива достойна обсуждения, а Вассерман сказал, что Берия является лучшим руководителем советских комплексных проектов. Поэтому эта личность заслуживает полноценного музея.

Вадим Аверьянов считает, что Берия Центр нужно строить в Новоуральске, так как этот государственный деятель в свое время выступил с идеей строительства Уральского электрохимического комбината здесь.

В состав музейно-туристического кластера мирового уровня могут войти техно-музеи «Ядерный щит Родины», «Мирный атом», а также «Музей разведки России имени Павла Фитина».