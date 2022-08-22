В торговом центре Екатеринбурга станцевали кадриль

Праздник завершился массовой кадрилью. Фото: ИА "Уральский меридиан"

21 августа в ТРЦ VEER Mall провели праздник День народов Урала, посетителям показали 43 номера в исполнении сотни артистов. Завершилось мероприятие массовой кадрилью, в которой приняли участие десятки человек.

Гости торжественного мероприятия увидели русские, армянские, башкирские, казахские, удмуртские, киргизские и марийские танцы, а также услышали песни этих народов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На концерте дуэтом выступили студенты Горного университета, прибывшие из Марокко – Мефтах Хичам и Мара Саад Аллах. На сцене выступили группа «Озорное колесо» и клуб фланкировки «Игра клинка».

На площадке перед торговым центром посетителей учили искусству обращения с казацкой шашкой и умению стрелять из лука.