Жители Екатеринбурга пожаловались на смог

В начале недели Екатеринбург затянуло смогом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга в понедельник, 22 августа, стали жаловаться на запах смога и гари. Запах ощущается в районных районах города: в центре, на Ботанике, в Верх-Исетском районе и на Уралмаше. Горожане предполагают, что такая ситуация может быть связана с лесными пожарами.

В уральском Гидрометцентре говорят, что в Свердловской области с 22 по 2 августа сохраняется высокая пожарная опасность. Сейчас в регионе леса горят в пяти местах, все очаги возгорания локализованы.

Также на Среднем Урале установилась аномально жаркая погода: понедельник и ближайшие дни столбики термометров будут держаться на отметке в +28 градусов.