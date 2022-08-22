УФАС накажут конкурентов ЕЖК за копирование их майонеза

На рынке майонеза в Свердловской области обнаружено нарушение. Фото: пресс-служба УФАС по Свердловской области

Свердловские антимонопольщики накажут производителя майонеза ООО «ЕМЖК», которым владеет Эдуард Андреев, за недобросовестную конкуренцию на рынке майонеза в Свердловской области. С заявлением в УФАС обратились представители АО «Жировой комбинат».

По мнению антимонопольщиков, марка майонеза «ЕЖК Провансаль» представлена на рынке с июня 2018 года, а марка «ЕМЖК Уральский провансаль» - в октябре 2020 года. Этот продукт имеет схожий товарный знак, а упаковка и вовсе имитирует уже существующий продукта.

Представителя УМЖК вызвали в УАФС для составления протокола. Компанию могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

Ранее с требованием изъять с полок магазинов и уничтожить скопированный майонез выступил Арбитражный суд Свердловской области. АО «Жировой комбинат» также взыскал через суд 5 миллионов рублей с конкурентов.