Екатеринбуржцы застряли на пляже в Коктебеле из-за размытой дороги

Екатеринбуржцы, отдыхающие в Коктебеле, застряли на пляже из-за сильного ливня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уральцы, отдыхающие в Коктебеле, застряли на пляже в Крыму из-за сильного ливня. Вода размыла дорогу, после чего около двухсот машин оказались в ловушке.

- Екатеринбург съехался в Коктебель. Мы поехали искупаться в «Тихой бухте» утром, а выбрались в числе первых к пяти вечера. Смельчаки-идиоты пытались прорваться и только размазывали грязь. Не уверена, что все выбрались, до сих пор там стоят. К этому пляжу стекла вниз вся вода с холмов, - рассказала E1.RU читательница Василиса.

Стоит добавить, что в Черноморской районе в результате сильного ливня подтопленными оказались 24 домовладения в поселках Красная поляна и Кузнецкое. Кроме этого 18 и 19 августа в Крыму было объявлено штормовое предупреждение.

- Сотрудники чрезвычайных ведомств осуществили обход 18 подтопленных домовладений в селе Красная Поляна и 6 домов в селе Кузнецкое, - сообщали в пресс-службе управления МЧС Республики Крым.