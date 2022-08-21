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Происшествия21 августа 2022 4:35

Житель Екатеринбурга снимал стресс алкоголем и разбил каршеринговый автомобиль

Пьяный водитель влетел в забор и пробил лобовое стекло
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Мужчине грозит лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей

Мужчине грозит лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге 24-летний парень напился до такой степени, что врезался в забор на каршеринговом Volkswagen Polo. Как оказалось, перед Днем города он «снимал стресс».

- Автоинспекторы провели освидетельствование водителя, во время которого установлено состояние опьянения — 0,792 мг/л выдыхаемого воздуха. — 24-летний мужчина пояснил сотрудникам полиции, что наехал на ограждение из-за того, что потерял контроль над управлением, а после происшествия он от расстройства выпил алкоголь.

Мужчине грозит лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей.

Напомним, что на Пермском тракте в аварии погибла 16-летняя девушка из Бисерти. Она вместе с родственниками ехала в Красноуфимск, где планировала поступить в колледж.