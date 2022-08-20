В Екатеринбурге на месте «Мегамарта» открыли огромный «Магнит»

19 августа в ТРЦ "Алатырь" открылся "Магнит" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на месте закрытого в середине августа магазина «Мегамарт» на цокольном этаже ТРЦ «Алатырь» на улице Малышева 19 августа открылся огромный магазин «Магнит».

В последние недели перед закрытием полки магазина заметно опустели, на кассах принимали накопительные карты, как «Магнита», так и «Мегамарта», однако, по словам кассиров, на первых картах скидка была больше.

В новом магазине сети «Магнит» полки заполнили продукцией, большая часть ассортимента по примеру с другими магазинами здесь останется прежней.