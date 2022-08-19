В Нижнем Тагиле будут судить торговца паленым алкоголем, издевавшегося над своими детьми

На злоумышленника завели уголовные дела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле суд рассмотрит дело мужчины, который издевался над своими детьми и продавал поддельный алкоголь. Как сообщает МУ МВД «Нижнетагильское», злоумышленника нашли во время рейда.

- В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции изъяли у реализатора порядка 250 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции различных наименований, - рассказали в полиции.

Экспертиза показала, что изъятое не соответствует требованиям ГОСТ, а крепость не совпадает с этикеткой. Большая часть запрещенного товара лежала дома у тагильчанина. Помимо этого, полицейские обнаружили, что дети реализатора живут в ненадлежащих условиях.

Большая часть запрещенного товара лежало дома у тагильчанина. Фото: МУ МВД «Нижнетагильский»

- В ходе следствия установлено, что мужчина умышленно уклонялся от выполнения своих обязанностей по воспитанию старших несовершеннолетних детей, дочери и сына, проявляя бездействие и безучастие в воспитательном процессе. Кроме того, отец проявлял жестокость и антипедагогические методы воспитания в отношении своих детей, причиняя им физические страдания, - сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Также полицейские выяснили, что мужчина издевался над своими детьми.

На злоумышленника завели уголовные дела по статьям «Приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции в крупном размере», «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем» и «Незаконный оборот алкогольной продукции без соответствующей лицензии». Мужчина до этого несколько раз привлекался к ответственности.