Суд не стал выпускать из спецприемника журналистку из Екатеринбурга, арестованную за репост

Суд отклонил апелляцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд оставил под арестом бывшую журналистку «Новой газеты» Елену Шукаеву. Она должна пробыть в спецприемнике 14 суток.

- Свердловский областной суд, изучив материалы дела, выслушав доводы жалоб, оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений, - говорится в сообщении облсуда.

Шукаеву признали виновной по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

По словам самой журналистки, причиной задержания стал ролик признанной в России экстремистской организации ФБК* пятилетней давности. Она якобы опубликовала его на своей страницу «Вконтакте».

По предварительной информации, женщину задержали, когда она находилась в Свердловском областном суде после рассмотрения апелляции по другому делу – о дискредитации армии России.

* - Запрещенная в России организация. Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента