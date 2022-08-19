Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть домов в Екатеринбурге осталась без горячей воды 19 августа. Авария произошла утром на трубопроводе МУП «Водоканал».

- Новосвердловская ТЭЦ сама горячую воду не производит. Она греет холодную воду, которую поставляет МУП «Водоканал». Из-за аварии на сетях «Водоканала» наблюдается нехватка воды для нагрева, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

Там отметили, что аварию должны устранить вечером 19 августа или к утру 20 августа. В МУП «Водоканал» подтвердили аварию.

- Произошла авария на одном из двух водоводов диаметром тысяча мм, по которым подается вода на ТЭЦ. Аварийный участок отключен, ведутся аварийно-восстановительные работы, - рассказали «КП-Екатеринбург» там.

В «Водоканале» отметили, что специалисты повысили давление в рабочий водовод. Сейчас туда подают максимально возможный объем воды – 1,6 тонн в час при штатной – две тысячи тонн.