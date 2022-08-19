В Кольцово задержали женщину, которая пыталась провезти 120 массажеров

На предпринимательницу завели административное дело. Фото: Уральское таможенное управление

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали пассажирку, которая пыталась вывезти за границу 120 деревянных массажных роликов и катков. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.

Женщина летела в Узбекистан. В Ташкенте у нее есть свой массажный салон. В Екатеринбург предпринимательница прилетала, чтобы закупить «экологически чистый» инвентарь.

Для прохождения таможенного контроля женщина прошла в зеленый коридор, чем заявила об отсутствии у себя товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. В ходе опроса таможенники выяснили, что она перевозит массажеры с коммерческой целью.

- Об обязанности декларировать товары не для личного пользования женщина не знала. Сорок килограммов инвентаря для салона, которые женщина закупила на пять тысяч долларов США, пришлось оставить в Екатеринбурге, - говорится в сообщении Уральского таможенного управления.

На предпринимательницу завели административное дело. В таможне отметили, что, скорее всего, ей позволят забрать массажеры после оплаты штрафа и декларирования товара.