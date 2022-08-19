Животные из контактного зоопарка ограбили садоводов под Екатеринбургом

Дачники предполагают, что животных не могут прокормить и поэтому выпускают на участки Фото: Илья СМИРНОВ

В уральском поселке Дальний Березит животные из контактного зоопарка ограбили садоводов, чьи участки находятся по соседству. Дачники жалуются, что зверей выпускают свободно гулять. Табун лошадей и ослик съедают урожай с грядок.

- Они съели уже весь урожай. Кому-то повезло, они погрызли сорняки, но в основном уничтожают морковку и свеклу. Гуляют они и днем, и даже ночью. Соседи ловили их и отводили в зоопарк. Так их тут же выпускали обратно, - рассказал Е1.RU один из садоводов.

Дачники отметили, что пытались поговорить с сотрудниками зоопарка. Однако те им удивленно заявляли, что звери никого не трогают и не представляют угрозу. Также садоводы сообщили, что летом 2021 года они сами пробовали прокормить зоопарк. Тогда на участках было много яблок и их отдавали животным.

- Раньше у зоопарка была другая хозяйка, но она умерла. Новые владельцы, видимо, не могут прокормить животных, вот и выпускают на улицу, - предполагают садоводы.

Речь идет о животных из загородного клуба «Фаворит». Директор организации Екатерина Гладышева рассказала «КП-Екатеринбург», что звери просто сбежали.

- У нас случилось ЧП. Они у нас ушли и гуляли по поселку. Дело в том, что у людей нет ограждений. На фотографиях, которые мне присылали, просто трава, не виден урожай, - прокомментировали в загородном клубе.

При этом Гладышева призналась, что у зоопарка есть проблемы с кормами для животных. Также она отметила, что «Фаворит» примет меры для предотвращения повторных побегов зверей.