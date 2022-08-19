В Екатеринбурге нашли воровку, находящуюся в федеральном розыске: она впала в кому после передозировки

Девушку обнаружили в больнице № 7, куда ее доставили в состоянии комы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге нашли 26-летнюю серийную воровку из Нижнего Тагила. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в силовых структурах. Анастасию В. Искали с 1 августа этого года, на ее счету три кражи.

Девушку обнаружили в больнице № 7, куда ее доставили в состоянии комы.

- Анастасия впала в кому после передозировки наркотиками, - пояснил источник «КП-Екатеринбург».

Ожидается, что после выписки девушке изберут меру пресечения. Мы обратились за комментарием в пресс-группу УМВД. На момент публикации ответа не поступило.