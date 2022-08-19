Свердловчанин лишился своей иномарки Mercedes-Benz из-за долга в 500 тысяч рублей

Даже после ареста машины уралец не приступил к уплате штрафа, из-за чего иномарку продали на публичных торгах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанин лишился Mercedes-Benz Viano из-за долга в 500 тысяч рублей. Известно, что мужчина в составе группы нарушил требования валютного законодательства о зачислении денежных средств в иностранной валюте и вывел деньги за пределы Российской Федерации.

Его признали виновным и назначили крупный штраф в пользу государства. Однако он не спешил погашать эту задолженность.

- Судебным приставом установлено, что в собственности гражданина имеется автотранспортное средство марки Mercedes-Benz Viano. В отношении транспортного средства составлен акт описи имущества, - рассказали в ГУФССП по Свердловской области.

Даже после ареста машины уралец не приступил к уплате штрафа, из-за чего иномарку продали на публичных торгах. Несмотря на протесты владельца, с машиной он все-таки расстался, а деньги были перечислены в доход государства.