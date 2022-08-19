На станции Екатеринбург-Пассажирский ему было отказано в дальнейшем проезде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сняли с поезда пьяного дебошира, который нарушал общественный порядок и мешал другим пассажирам. Состав следовал сообщением «Нижневартовск - Пенза», а на подъезде к уральской столице полицейским поступило сообщение о нарушителе.

Нарушителем оказался ранее судимый 37-летний житель Башкортостана, он возвращался домой.

- Мужчина в поисках работы поехал на север, однако трудоустроится ему не удалось и он расстроенный возвращался домой. В пути следования пассажир решил употребить спиртные напитки, - рассказали в транспортной полиции по УрФО.

После этого мужчина начал нецензурно ругаться и мешать другим людям, а на замечания никак не реагировал. Уже на станции Екатеринбург-Пассажирский ему было отказано в дальнейшем проезде. На него составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».