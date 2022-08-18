В Качканаре полиция ищет 92-летнюю бабушку

В день пропажи она была одета в светло-коричневый укороченный плащ. Фото: поисковой отряд "Прорыв"

В Качканаре ищут пропавшую Суслову Галину Семеновну. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», о местонахождении 92-летней пенсионерки ничего неизвестно с 17 августа 2022 года.

В день пропажи она была одета в светло-коричневый укороченный плащ, летние черные ботинки и разноцветный платок. С собой у бабушки была черная сумка.

Особые приметы:

Рост: 160 сантиметров

Телосложение: среднее

Цвет волос: седой

Цвет глаз: серо-голубой

Пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Поиском пропавшей занимается Межмуниципальный отдел МВД РФ «Качканарский». Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону +7 (34341) 6-86-52 или инфоргу поиска Игорю +7 962 316-55-42.