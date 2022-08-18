Суд рассмотрит иск свердловской полиции к Ройзману

Судебное заседание назначено на 16 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд рассмотрит иск ГУ МВД по Свердловской области к экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману и еще четырем уральцам, которых посчитали организаторами несогласованного митинга 31 января 2021 года. Это следует из картотеки Октябрьского районного суда.

Помимо Ройзмана, иск направлен в отношении активистов Виктории Райх, Ирины Норман, Сергея Чеченева и Кирилла Серебренникова. Судебное заседание назначено на 16 сентября.

Ранее сообщалось, что свердловская полиция потребовала от Евгения Ройзмана 565 тысяч рублей за работу на несогласованной акции протеста. Тогда бывший мэр заявлял в соцсетях, что полицейские «должны обеспечивать порядок и безопасность граждан при осуществлении ими своих конституционных прав — в данном случае права на свободу собраний».