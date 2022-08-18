В Екатеринбурге на Уралмаше мусоровоз провалился под землю

ГИБДД проводит проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Испытателей 18 августа мусоровоз провалился под асфальт. Эту информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в городском ГИБДД.

- По данному факту проводится проверка, - рассказали там.

В Госавтоинспекции отметили, что пострадавших нет. В МУП «Водоканал» «КП-Екатеринбург» рассказали, что мусоровоз повредил трубопровод. Вода начала заливать асфальт.

- Поэтому аварийная бригада оперативно произвела отключение. После того как фуру уберут с места, мы будем определяться с характером повреждения и производить аварийно-восстановительные работы. Отключено четыре дома, - сообщили в «Водоканале».

Ранее, в июне, в Первоуральске на перекрестке улиц Герцена и Чкалова автомобиль провалился под асфальт. На участке проводились работы на теплосетях. Землю засыпали щебнем. После дождей его размыло. Это стало причиной провала авто под землю.