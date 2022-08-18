В Нижнем Тагиле простились с фельдшером «скорой», погибшей в жутком ДТП

Гроб везли на кладбище через весь город Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле простились с 45-летним фельдшером Ириной Зентерековой, которая погибла в страшной аварии с машиной скорой помощи. Женщину похоронили в белом гробу, сообщает Е1.RU.

Когда тело вынесли на улицу, в окрестностях Лисьей горы зазвучал вой сирен семи машин скорой помощи. Они выстроились в колонну перед катафалком и поехали от ритуального комплекса «Реквием» через весь город на Вагонское кладбище.

Ранее «КП-Екатеринбург» поговорила со знакомыми погибшей. Одна из них рассказала, что Ирина была доброй, жизнерадостной, спокойной и отзывчивой.

Ирина Зентерекова погибла в аварии, которая произошла 15 августа на перекрестке улиц Газетной и Октябрьской Революции. В «Газель» скорой помощи на огромной скорости врезался Hyundai Accent. На нем уходили от преследования ГИБДД пятеро подростков.

«Скорая» от удара перевернулась и снова встала на колеса. Машина с подростками вспыхнула. Девушка и три молодых человека в салоне погибли от травм и ожогов. Выжил только один парень из Hyundai и водитель «Газели».