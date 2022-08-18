В поликлиниках Екатеринбурга вновь вводят масочный режим

Уральцы с понимаем относятся к подобным мерам и стараются прислушаться к советам медиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поликлиниках Екатеринбурга вновь ввели масочный режим, также всем пациентам измеряют температуру. В частности, такая ситуация сложилась в медицинском учреждении, которое находится по адресу переулок Короткий, 2.

По словам читателей «КП-Екатеринбург», на входе дежурит медсестра, которая измеряет температуру и предупреждает, что специалисты могут не принять при отсутствии СИЗ. Уральцы с понимаем относятся к подобным мерам и стараются прислушаться к советам медиков.

- В соответствии с рекомендациями Минздрава РФ в преддверии сезонного подъема заболеваемости ОРВИ медицинским организациям предписано обеспечить соблюдение всех профилактических мер, в том числе масочного режима. Особое значение данные рекомендации имеют для медучреждений, где традиционно наблюдается большое количество пациентов из групп риска, с целью сохранения штатного режима работы, - рассказали «КП-Екатеринбург» в региональном оперштабе.

При этом ранее стало известно, что Свердловская область вошла в пятерку регионов по выявленным случаям коронавируса.