В Нижнем Тагиле женщина получила срок за то, что забила до смерти свою подругу детства

Полученные пострадавшей травмы оказались несовместимы с жизнью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле осудили женщину, которая забила до смерти свою подругу детства. Инцидент произошел в мае прошлого года в квартире на Ленинградском проспекте. Как оказалось, компания распивала алкогольные напитки, когда между ними вспыхнула ссора.

- Между девушками произошел словесный конфликт, в ходе которого местная жительница повалила потерпевшую на пол и нанесла более 23 ударов руками и ногами по голове и рукам, причинив ей закрытую черепно-мозговую травму, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Полученные пострадавшей травмы оказались несовместимы с жизнью, и она скончалась через несколько часов в больнице. Уралочка полностью признала свою вину в преступлении. По решению суда, она проведет в колонии общего режима семь лет, а также выплатит матери погибшей 980 тысяч рублей.