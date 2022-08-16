Жительница Екатеринбурга выиграла два миллиона в лотерее после вещего сна

Женщина призналась, что незадолго до победы увидела сон, предвещающий материальную прибыль. Фото: пресс-служба «Столото»

Жительница Екатеринбурга Венера Тенсина смогла выиграть два миллиона рублей в моментальной лотерее после того, как увидела вещий сон. Победительница рассказала, что первый раз участвовала в розыгрышах уже шесть лет назад, после чего взяла перерыв.

- Спустя годы, оказавшись в киоске «Столото», заметила яркий билет моментальной лотереи с дизайном «Русское лото». Екатеринбурженка купила его и стала миллионером, - рассказывают в пресс-службе «Столото».

Женщина призналась, что незадолго до победы увидела сон, предвещающий материальную прибыль.

- Защитный слой на билете я стерла дома. Когда увидела сумму, обомлела и несколько секунд сидела молча. Четыре дня ходила с мыслью о выигрыше и никому не рассказывала. Просто не знала, как преподнести новость, - добавляет счастливая обладательница денег.

По ее словам, выигрыш она потратит на покупку однокомнатной квартиры для дочери.