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Общество15 августа 2022 18:19

В Екатеринбурге закрылся магазин IKEA

Список покупок на сайте также недоступен
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Все заказанные товары будут доставлены в течение двух месяцев

Все заказанные товары будут доставлены в течение двух месяцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закрылся магазин IKEA. На официальном сайте сказано, что список покупок и личный кабинет не доступны больше. Торговые точки будут работать только для выдачи оформленных заказов, обмена и возвратов.

- Мы завершили онлайн-продажу товаров ИКЕА для наших покупателей, а также для корпоративных клиентов, - сказано на сайте.

Все заказанные товары будут оформлены, обработаны и доставлены в течение двух месяцев.

Напомним, что во время последней распродажи в Екатеринбурге на открытии магазина IKEA «Шведские продукты» скопились огромные очереди. Он заработал 1 августа в ТЦ «Мега». Посетители рассказали, что не знали об открытии магазина и поспешили приобрести любимые товары.