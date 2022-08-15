Все заказанные товары будут доставлены в течение двух месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закрылся магазин IKEA. На официальном сайте сказано, что список покупок и личный кабинет не доступны больше. Торговые точки будут работать только для выдачи оформленных заказов, обмена и возвратов.

- Мы завершили онлайн-продажу товаров ИКЕА для наших покупателей, а также для корпоративных клиентов, - сказано на сайте.

Все заказанные товары будут оформлены, обработаны и доставлены в течение двух месяцев.

Напомним, что во время последней распродажи в Екатеринбурге на открытии магазина IKEA «Шведские продукты» скопились огромные очереди. Он заработал 1 августа в ТЦ «Мега». Посетители рассказали, что не знали об открытии магазина и поспешили приобрести любимые товары.